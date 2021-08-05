قبل أيام قليلة، انطلقت أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، في 16 مركزا للتصحيح، والتي من المقرر أن تستمر نحو 10 أيام، وعليه قد يبحث الطلاب عن خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر استعدادا لإعلانها بعد أيام.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، خطوات الحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2021 عبر بوابة الأزهر، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر

أتاح الأزهر لطلاب الثانوية الأزهرية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية، ويمكن الحصول على النتيجة برقم الجلوس فقط من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على البوابة الإلكترونية الرسمية للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من هنـــــا.

2- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطلاب في الخانة المخصصة لذلك.

3- تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 الخاصة بالطالب.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وفي سياق منفصل، كان الدكتور سلامة جمعة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، كشف عن أن مراكز تصحيح مواد امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، قاربت على الانتهاء من أعمالها، وأن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، سيكون خلال أيام، مؤكداً أن النتيجة مبشرة ومطمئنة.

عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية 2021

ووفقا لما أعلنه قطاع المعاهد، يبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، هذا العام، 113 ألفاً و473 طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى 74 ألفًا و754 طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و38 ألفاً و719 طالبًا وطالبة في «العلمي»، وذلك في 609 لجان على مستوى محافظات الجمهورية.

يذكر أن قطاع المعاهد، أكد في وقت سابق أن عملية التصحيح تتم بشكل دقيق بالرغم من الطقس الحار وأنه يتم اتخاذ إجراءات تصب في مصلحة الطالب وأن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمواد امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، لا تعد مؤشراً حقيقاً على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، وأنه لا يمكن تحديد نسبة النجاح الآن، لكنها مبشرة ومطمئنة.