الحركة الكاملة للتنقلات الداخلية بمديرية أمن القليوبية

اعتمد اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن القليوبية لمأموري الأقسام والقطاعات المختلفة وضباط إدارة البحث الجنائي والتي شملت تعيين العميد أنور حشيش مأمورا لمركز شرطة القناطر الخيرية، وتجديد الثقة في العقيد أحمد سالم مأمورا لقسم ثان شبرا الخيمة، وتعيين المقدم عبد الرحمن عبد الحكيم نائبا لمأمور قسم الخانكة، والعقيد محمد غيث مأمورا لمركز قليوب، وتجديد الثقة للرائد عبد الرحمن فحل نائبا لمأمور مركز القناطر الخيرية، وتعيين المقدم محمد سعد وكيلا لمرور القليوبية.

السايح رئيسا لمباحث المديرية وكريم لحماية الاداب وسامي لفرع شبرا

كما شملت الحركة تعيين العميد محمد عبد الله السايح رئيسا لمباحث القليوبية خلفا للعميد خالد محمدي الذي نقل مديرا لمباحث كفر الشيخ، والمقدم كريم إبراهيم رئيسا لمباحث حماية الآداب، والعقيد محمد سامي رئيسا لفرع البحث الجنائي بشبرا، والمقدم أحمد عصر رئيسا لمباحث قسم أول شبرا، والمقدم أحمد جمال نصر رئيسا لمباحث قسم ثان شبرا، والمقدم محمد مصطفي رئيسا لمباحث قسم قليوب، والمقدم مصطفي دياب رئيسا لمباحث مركز قليوب، وتجديد الثقة في المقدم محمود علام رئيسا لمباحث مركز القناطر الخيرية، والعقيد محمد عبد الحميد رئيسا لفرع البحث الجنائي بالخانكة، والرائد وائل عابدين رئيسا لمباحث قسم الخانكة، والرائد محمود إسماعيل رئيسا لمباحث مركز الخانكة، وتجديد الثقة في المقدم محمد شديد رئيسا لمباحث مركز شرطة شبين القناطر، ونقل الرائد حازم الخيال رئيسا لمباحث قسم الخصوص، وتجديد الثقة في الرائد يوسف الشامي رئيسا لمباحث العبور.

الكومي رئيسا لقسم ثان ينها والحسيني لقها وسعيد للترحيلات

كما شملت الحركة تعيين المقدم امير الكومي رئيسا لمباحث قسم ثان بنها والرائد محمد عماد رئيسا لقسم اول بنها والرائد حسام الحسيني رئيسا لمباحث قسم قها والمقدم محمد حسين رئيسا لمباحث الطرق والمنافذ والنقيب عمر عبد السميع رئيسا لنقطة الجعافرة والمقدم احمد عصام رئيسا لمكتب مكافحة المخدرات والمقدم محمد مجدي رئيسا لقسم التحريات والمقدم أحمد عبد العليم رئيسا لمباحث التموين والرائد كريم حجاب رئيسا لمباحث قوات الامن بالخانكة والمقدم رامي سعد رئيسا لمباحث المرور بإدارة مرور القليوبية وتجديد الثقة في المقدم محمد سعيد رئيسا لمباحث الترحيلات والرائد محمد احمد رئيسا لمباحث المرافق وتعيين العميد عمرو عادل رئيسا لمباحث وحدة تامين العبور

تجديد الثقة في رشاد مفتشا لشمال القليوبية وعبد المنعم لمركز بنها

كما تم تجديد القة في العميد وائل رشاد رئيشا لفرقة بنها "مفتش مباحث شمال القليوبية" والمقدم احمد عبد المنعم رئيسا لمباحث مركز بنها والرائد محمد فتحي رئيسا لمباحث مركز شرطة طوخ والرائد طه حسين رئيس مباحث مركز كفرشكر والرائد حسام الحسيني رئيسا لمباحث قسم قها

وكان قد اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات ضباط الشرطة 2021 حيث تولى اللواء محسن شعبان مديرًا لأمن القليوبية خلفًا للواء فخر الدين العربي.

وكان اللواء محسن شعبان تولى مساعدًا لمدير أمن الشرقية لفرقة الشرق، قبل تصعيده نائبًا لمدير أمن الشرقية وحصل مدير أمن القليوبية الجديد على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، من رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة تكريمًا لجهوده خلال الفترة الماضية.