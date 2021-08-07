إحالة «مهندس برمجة» للجنايات بتهمة تهديد فتاة بـ«نشر صورها»

أحال المحامى العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة، مهندس برمجيات يعمل في شركة شهيرة إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتهديد فتاه بنشر «أمور خادشة بالشرف» علي وسائل التواصل الاجتماعى.

وجاء في أمر الإحالة: أن المتهم هدد المجني عليها «ن. ف» كتابة بإفشاء أمور «تخدش الشرف» خاصة بها بأن أرسل لها رسائل مهددا إياها ينشر صورا مخلة لها عبر الإنترنت حيث كان ذلك التهديد مصحوبا بطلب وهو إرسالها صور عارية له مقابل عدم نشر ما يحوزه من صور أخري تحصل عليها عن طريق الإنترنت من أحد الأجهزة.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهم تسبب عمدا في إزعاج المجني عليها بإساءة استخدام أجهزة التواصل التليفونية بأن أرسل لها الرسائل محل الاتهام الأول واخترق حسابا خاصا بالمجني عليها وهو حسابها الخاص علي موقع «فيس بوك» واعتدي علي مبادئ القيم الأسرية وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن ارسل لها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون رضاها مستخدما حساب خاص علي شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم السابقة.

ومن جانبها أفادت المجني عليها في التحقيقات بأن المتهم كان علي علاقة بها، حيث كانت تربطهم علاقة سابقة وأنه كان يرغب في الارتباط بها إلا أنها رفضته وعللت قيامه بذلك الفعل لرفضها الارتباط به.