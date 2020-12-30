خبير قانوني: إرسال صور عارية للفنان عمر خورشيد جريمة عقوبتها الحبس

شرح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، الموقف القانوني من الصور العارية المرسلة للفنان عمر خورشيد، على تطبيق إنستجرام، بحسب إعلان الأخير على حسابه الذي قال: «هى إيه حكاية الرجالة اللي عمالة تبعتلي صورها عريانة على الإنستجرام دي، هو حد قالهم عني حاجة أنا معرفهاش ولا إيه».

وأوضح سيد أحمد، أن تلك الصور العارية يعاقب عليها القانون، وأن صاحبها يكون ارتكب جريمة جنائية تستوجب إحالته إلى المحاكمة الجنائية.

المحامي: عقوبة الصور العارية 6 أشهر حبس وغرامة 50 ألفًا

وأضاف ياسر سيد أحمد في حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 25 من قانون الانترنت، المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية، لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

الجريمة مكتملة الأركان حتى لو كانت على البريد الخاص

وتابع سيد أحمد، أنه من حق الفنان عمر خورشيد التقدم ببلاغ إلي النائب العام للمطالبة في التحقيق مع الأشخاص الذين أرسلوا إليه تلك الصور، ويقدم الدلائل وهي الصور والفيديوهات العارية التي تثبت صحة إدعاءه، وبالتالي فإن الجريمة تكون مكتملة الأركان فمرتكبها يكون استخدم وسائل الانترنت بشكل سييء ويستحق العقاب، حتى لو أرسل صاحب الصور العارية تلك الصور على حساب الفنان الخاص ولم ينشرها للعامة فإن الجريمة تكون مكتملة ويقع فاعلها تحت طائلة القانون.

كان الفنان عمر خورشيد، أعلن عبر حسابه، أن عدد من الرجال يرسلون إليه صورهم عارية، وأبدى اندهاشه من تلك التصرفات وكتب «هو الدنيا جرى فيها إيه».