رئيس الوزراء يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وفي برقيته، تقدم رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأصدق آيات التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة الجليلة، التي كانت رمزاً لتجسيد أسمي معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، سائلاً الله عز وجل، أن يعيدها على الرئيس عبدالفتاح السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والأمن والسلام.

وقال مدبولي: أنتهز هذه المناسبة، لنعاهدكم على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لدفع عجلة التنمية والبناء، كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار، ومتمنياً للرئيس عبد الفتاح السيسي التوفيق والسداد.