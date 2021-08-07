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محمود مسلم

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بالعام الهجري الجديد: أعاده الله عليكم بدوام التوفيق

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الوطن
10:17 ص | السبت 07 أغسطس 2021
مدبولى

مدبولى

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس الوزراء في برقيته أخلص التهاني وأطيب التمنيات لشيخ الأزهر، سائلاً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والتقدم والازدهار.

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