الدفاع الأفغانية: مقتل 94 من طالبان والقاعدة بينهم قائد الوحدة الحمراء

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 94 من عناصر حركة طالبان والقاعدة وإصابة 16 آخرين، خلال عمليات عسكرية نفذتها القوات الأمنية خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء بختار الأفغانية، اليوم السبت، عن وزارة الدفاع قولها إن قائد الوحدة الحمراء التابعة لحركة طالبان في إقليم هلمند، مولوي مبارك، كان من بين القتلى في العمليات الأخيرة.

وكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، فؤاد أمان على موقع تويتر، أن 94 من أعضاء طالبان وتنظيم القاعدة قتلوا وأصيب 16 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية على يد القوات المسلحة الأفغانية.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، شهدت أفغانستان تصاعدا في أعمال العنف، حيث كثفت طالبان هجومها ضد المدنيين وقوات الأمن الأفغانية مع الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية، كما سيطرت طالبان على عدة مناطق في قندهار واعتقلت مئات السكان الذين تتهمهم بالارتباط بالحكومة.