الدفاع الأفغانية: مقتل 226 من طالبان وإصابة 130 في العمليات الأمنية

قالت وزارة الدفاع الأفغانية، إن 226 من مقاتلي حركة طالبان قتلوا في العمليات الأمنية التي نفذتها قوات الدفاع والقوات الأمنية، كما أصيب 130 آخرين.

وقالت وكالة أنباء بختار الأفغانية، اليوم السبت، إن وزارة الدفاع أعلنت عن تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة بين قوات الدفاع والقوات الأمنية، ودعمتها قوات جوية، مستهدفة مقاتلي حركة طالبان، في أقاليم كونار وباكتيا وميدان ورداك وقندهار وهيرات وجاوزان وهلمند وبغلان وكابول، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

تدمير كمية كبيرة من أسلحة طالبان

وقال مصدر بوزارة الدفاع الأفغانية، إن العمليات العسكرية دمرت كميات كبيرة من أسلحة حركة طالبان وذخائرها.

واكتشفت القوات الأمنية وأبطلت مفعول 15 لغما مزروعا من مقاتلي حركة طالبان في أماكن مختلفة من البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.