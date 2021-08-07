قاتلة صديقتها داخل المول: كنت محتاجة فلوس فاتفقت مع أصحابى على سرقتها

تستكمل جهات التحقيق سماع أقوال قاتلة صديقتها «نجلاء» داخل عيادة طبية في مول شهير بكفر الدوار، حيث أنه خلال جلسة تحقيق جديدة مثلت لها الفتاة المتهمة «نورهان» وشريكيها في الجريمة قالت: «كنت محتاجة فلوس عشان كنت بمر بضائقة مالية عشان كده اتفقت مع أصحابي على سرقتها ولما رحت راقبت العيادة ولقيت الدنيا فاضية بعت لهم رسالة يطلعوا عشان يسرقوا المحمول والفلوس»، مضيفة: «عرفت من صديقتها أن معها مبلغ 2000 جنيه إيراد عمل العيادة وخططت للجريمة بمعاونة شريكي».

وشرحت المتهمة نورهان تفاصيل جريمة قتل صديقتها قائلة: «كنا رايحين نسرق بس لما هي بدأت تصرخ عشان تلفت نظر الناس اللي في المول قولنا نخلص منها ونقتلها قبل ما تفضحنا وتحبسنا بتهمة السرقة»، وبحسب حديث المتهمة فإنها: «كانت تجلس مع الفتاة المجنى عليها عندما دخل شريكيها في الجريمة لتتظاهر بالمفاجأة كما أدعت أمامها بالإنصياع لأوامر الشابين اللذان أشهرا الأسلحة النارية في وجه صديقتها وطالبتها بالتخلي عن هاتفها المحمول والمبلغ المالي الموجود معها بهدوء لكنها رفضت».

وأفادت التحقيقات بأن المجني عليها قتلت داخل عيادة طبيب عيون في مول تجاري بكفر الدوار، حيث دخلت صديقة الفتاة العيادة لمغافلتها حتى يتمكن صديقاها من سرقة إيراد العيادة وهاتفها، لكن المجنى عليها اكتشفت الجريمة فحاولت الصراخ، فقاموا بقتلها طعنًا بسكين، كما تبين من التحريات أن صديقة المجني عليها هي التي رتبت للجريمة وخططت لها، وجلست قبل ارتكابها بربع ساعة مع المجني عليها التي أحضرت لها كوبًا من العصير، حيث جلستا تتبادلان الحديث.

ثم أرسلت المتهمة لصديقيها رسالة تفيد بأن العيادة خالية فتوجه إليها وقامت صديقة المجني عليها بمغافلتها بحجة أنها ستتحدث معها في مسألة خاصة بينما قام المتهمان، اللذان ادعيا أنهما مرضى، بمحاولة سرقة الإيراد، فاكتشفت المجني عليها ذلك وحاولت الصراخ واستغاثت بصديقتها، قائلة: «حرام عليكي.. حوشى عني» ليخرج أحد المتهمين سكينًا وطعنها عدة طعنات قاتلة ثم سرقوا هاتفها وحقيبتها ومبلغًا ماليًا.