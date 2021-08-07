للمرة الأولى.. إتاحة إصدارات مركز المعلومات المصري بمكتبة الكونجرس

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدَّه «مساعده» أسامة الجوهري القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، سلط الضوء على مشاركة المركز في منتدى مراكز الفكر الدولية الذي عقد بدبي يومي 27 و28 يوليو الماضي كمتحدث رئيسي، والذي ضم 187 مشاركًا من 112 مركز فكر دوليًّا، من 56 دولة مختلفة.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم السبت، إنه تم استعراض جهود الحكومة في التعامل مع جائحة كورونا، ودور مركز المعلومات خلال الجائحة سواء بإنشاء منصات إلكترونية أو تطويع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في أدواته المختلفة، أو التوسُّع في الإصدارات المتخصصة التي تضم كبار الكتاب والمتخصصين للتعرف على أبرز الأفكار والتوجهات تمهيدًا لعرضها علي مجلس الوزراء.

إصدارات آفاق

وقال الجوهري إن هذه الجهود تُوجِّت بإتاحة إصدارات دوريات آفاق (استراتيجية - اقتصادية - اجتماعية - مستقبلية) التي تضم رؤى كبار الكُتاب والمفكرين وباحثي المركز في القضايا المختلفة ضمن مقتنيات مكتبة الكونجرس الأمريكي للمستفيدين للبحث داخل المكتبة بواشنطن، وعلى الموقع الإلكتروني لها؛ بهدف توصيل الرؤى المصرية الصحيحة في قلب صنع القرار الأمريكي.

كوكبة مرموقة

وأضاف أنّ سلسلة «آفاق» هي سلسلة حديثة تضم كتابات لكوكبة من الخبراء المرموقين عربيًّا ودوليًّا مثل الدكتور على الدين هلال، والدكتور محمود محيى الدين، والدكتور عبدالمنعم سعيد، والدكتور ماجد عثمان، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، والدكتور فخري الفقي، والسفير محمد توفيق، والدكتور محمد كمال، والدكتور أحمد زايد وغيرهم.

وشارك في هذه السلسلة، منذ إطلاقها، أكثر من ١٠٠ خبير، منهم باحثون بالمركز، لتكون تلك السلسلة هي الأكبر في تاريخ مركز المعلومات من حيث الحجم و التنوع والثقل الأكاديمي والعملي.

أقدم مؤسسة ثقافية أمريكية

ومكتبة الكونجرس الأمريكي هي المكتبة الوطنية للولايات المتحدة الامريكية، وتعد من أقدم المؤسسات الفيدرالية الثقافية في الولايات المتحدة، وتعتبر أكبر مكتبة في العالم فهي مصدر عالمي مرموق، تتولى تجميع كافة الإنتاج الفكري المنشور على مستوى العالم، وتشتمل على أكثر من 170 مليون مادة، بما يشمل الكتب والدوريات والمخطوطات والكتب النادرة والمواد المطبوعة الأخرى، بالإضافة إلى الأفلام والخرائط والنوت الموسيقية والتسجيلات الصوتية لأكثر من 470 لغة.

إشادة مدبولي

من جانبه، ثمّن مدبولي الجهود التي يقوم بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في الفترة الأخيرة، موجهًا الشكر لجميع الباحثين بالمركز، وكذا الكتاب والمفكرين والخبراء المتعاونين مع المركز من الخارج، مشيرًا إلى أنَّ المركز أصبحت له مكانة واضحة بما يصدره من دوريات ومتابعات على مدار الآونة الأخيرة، وكذا ما يدعم به متخذ القرار من أفكار ورؤى وأبحاث، تُعزِّز دوره، وتفتح آفاقًا جديدة للمسؤولين.