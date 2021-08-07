محافظ أسيوط يناقش آليات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» مع برلمانيين

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بقرى مراكز منفلوط وأبوتيج وأبنوب.

جاء ذلك خلال لقائه عددًا من أعضاء مجلسي «النواب» و«الشيوخ» عن دوائر المحافظة، وهم النائب حسام حلمي ماضي، عضو مجلس النواب، ومصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، والنائب علاء خيرالله، عضو مجلس النواب، والنائب عصام العمدة، عضو مجلس النواب، وذلك ضمن لقاءاته الدورية بهم لمناقشة القضايا التي تمس حياة المواطنين، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز أبوتيج ومنفلوط وأبنوب، موجهًا مسؤولي شركة مياه الشرب والهيئة القومية للإسراع في تنفيذ المشروعات وتسليمها حتى يتثنى استكمال أعمال الرصف بالمراكز، فضلًا عن المتابعة المستمرة لإنهاء الأعمال بمشروعات المبادرة الرئاسية، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة، بإجمالي 149 قرية، و894 تابعًا.

وفي سياق متصل، استعرض المحافظ بعض المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والشباب والرياضة، بمراكز منفلوط وأبوتيج وأبنوب، مشيرًا إلى إيجاد الحلول العاجلة لاستكمال العمل بإحلال وتجديد مركز شباب منفلوط، واستكمال العمل بمشروع مستشفى منفلوط النموذجي الجديد، وسرعة تشغيل مشروع صرف صحي أبنوب والفتح.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه يجرى تنظيم حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بمراكز ومدن المحافظة، بواسطة معدات النظافة الجديدة التي تم ضمها مؤخرًا للمنظومة، وعددها 24 معدة شفط للأتربة، والتي تم توزيعها على مختلف المراكز والمدن بنطاق المحافظة، للمشاركة في منظومة النظافة والتخلص من الأتربة والمخلفات، إضافة إلى تدعيم بعض المراكز والأحياء بـ112 حاوية لتجميع المخلفات من الشوارع والميادين، على أن يتم تنظيم حملات مستمرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة للنظافة.

وأشار إلى أنه يجرى استكمال أعمال تطوير وإعادة تأهيل ورصف شارع الهلالي بوسط مدينة أسيوط، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وصيانة الطرق وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وفقاً لأحدث المواصفات والشروط المقررة.

وذكر أن خطة الرصف التي يجري تنفيذها بمراكز وأحياء المحافظة حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة، وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.