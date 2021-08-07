السفارة الأمريكية بأفغانستان تحث مواطنيها على المغادرة سريعا

دعت السفارة الأمريكية في كابول، اليوم السبت، المواطنين الأمريكيين لمغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن، وذلك في ظل تدهور الوضع الأمني هناك عقب انسحاب القوات الأمريكية وتقدم حركة طالبان.

وكتبت السفارة في صفحتها على «توتير»: تحث السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة أفغانستان بأسرع وقت ممكن، باستخدام الرحلات التجارية المتاحة، وذلك حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

جاء ذلك بعد يوم من قيام وزارة الخارجية البريطانية بنصيحة مواطني المملكة المتحدة في أفغانستان بمغادرة البلاد بسبب تدهور الوضع الأمني.