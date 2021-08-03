خوفا من بطش طالبان.. واشنطن تستقبل آلاف اللاجئين الأفغان

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين، أنها ستستقبل آلاف اللاجئين الأفغان الإضافيين، خوفا على سلامة الأشخاص المرتبطين بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما تطوي واشنطن صفحة تدخلها العسكري في أفغانستان الذي استمر 20 عاما.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستوسع قائمة الأفغان الذين يستحقون بأن يتم استقبالهم كلاجئين، ليتجاوز عددهم 20 ألفا تقريبا تقدّموا بطلبات حتى الآن (تم إجلاء بعضهم) بموجب برنامج مخصص للمترجمين الذين ساعدوا القوات الأمريكية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية: «في ضوء ارتفاع مستويات العنف الذي تمارسه طالبان، تعمل الحكومة الأمريكية على توفير فرصة لأفغانيين معيّنين، من بينهم أولئك الذين عملوا مع الولايات المتحدة، لإعادة توطينهم كلاجئين في الولايات المتحدة»، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وأضاف البيان: «يوسع هذا التصنيف الفرص لإعادة توطين الولايات المتحدة بشكل دائم آلاف الأفغان وأفراد عائلاتهم المباشرين الذين قد يكونون عرضة للخطر، نظرا لارتباطهم بالولايات المتحدة».

وأكدت الخارجية الأمريكية أن قائمة المستحقين ستشمل الأفغان الذين عملوا مع منظمات إعلامية مقرها الولايات المتحدة، ومنظمات غير حكومية، أو على مشاريع مدعومة بتمويل أميركي.

كما ستسمح الوزارة بدخول مزيد من الأفغان الذين عملوا كمترجمين أو قاموا بأدوار أخرى داعمة لقوات التحالف الذي قادته واشنطن، ولم يستوفوا المتطلبات التي وضعت سابقا بشأن مدة خدمتهم.

وكانت وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون»، قالت في يوليو الماضي، إن قاعدة «فورت لي» جنوب واشنطن، ستستضيف نحو 700 مترجم ومساعدين آخرين للجيش الأمريكي مع أفراد عائلاتهم، أي نحو 2500 شخص، باتت دراسة ملفاتهم في مراحل متقدمة، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت في أبريل الماضي أن جميع القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل، فيما قال الرئيس جو بايدن، إن مهمة بلاده في أفغانستان ستنتهي آخر أغسطس المقبل، مؤكدا أنه لن يضحي بجيل آخر من الأمريكيين في حرب لا يمكن الانتصار فيها.