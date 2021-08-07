المناطق الأكثر حرارة ورطوبة خلال الأسبوع: 4 درجات انخفاض غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنَّه اعتبارا من الأحد 8 أغسطس وحتى الخميس 12 أغسطس، ستشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 4:3 درجات مئوية.

ونوه خبراء الأرصاد، إلى أنَّه يرجي اتخاذ كل الاستعدادت والتدابير اللازمة للحد من انتشار الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، إذ سيستمر طقس شديد الحرارة، وذلك وفقًا للدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، المناطق الأكثر سخونة وارتفاعًا لدرجات الحرارة هذا الأسبوع، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية المتعلقة بحالة الطقس والتي تقدمها الجريدة على مدار الساعة.

ووفقا لبيان خبراء الهيئة، فإنَّ المناطق التي تحافظ على درجات حرارة عالية على مدار الأسبوع هي مناطق جنوب الصعيد والتي تتراوح درجات الحرارة بها بين 42 و44 درجة .

وأوضحت الهيئة، أنَّ هناك مناطق على عكس جنوب الصعيد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة وهي القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، حيث تهبط درجات الحرارة لتراوح بين 37 و39 درجة مئوية، عكس التي سجلتها الأيام الماضية ووصلت لـ 42 على القاهرة.

درجات الحرارة المتوقعة هذا الأسبوع

وسجلت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة العظمي والمحسوسة خلال الفترة من 8 أغسطس حتى الخميس 12 أغسطس والتي جاءت على النحو التالي:

طقس الأحد 8 أغسطس

- القاهرة الكبرى والوجة البحري 39 41.

- السواحل الشمالية 33 36.

- جنوب سيناء 39 42.

- شمال الصعيد 41 43.

- جنوب الصعيد 44 45.

طقس الاثنين 9 أغسطس

- القاهرة الكبرى والوجة البحري 37 39.

- السواحل الشمالية 32 35.

- جنوب سيناء 39 42.

- شمال الصعيد 38 40.

- جنوب الصعيد 44 45.

طقس الثلاثاء 10 أغسطس

- القاهرة الكبرى والوجة البحري 37 39.

- السواحل الشمالية 32 35.

- جنوب سيناء 39 42.

- شمال الصعيد 39 41.

- جنوب الصعيد 42 43

طقس الأربعاء 11 أغسطس

- القاهرة الكبرى والوجة البحري 38 40.

- السواحل الشمالية 33 36.

- جنوب سيناء 42 45.

- شمال الصعيد 40 42.

- جنوب الصعيد 42 43.

طقس الخميس 12 أغسطس

- القاهرة الكبرى والوجة البحري 38 40.

- السواحل الشمالية 32 35.

- جنوب سيناء 42 45.

- شمال الصعيد 41 43.

- جنوب الصعيد 43 44.