أخبار الطقس اليوم.. شديد الحرارة رطب على كافة المناطق ليلا ونهارا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل أخبار الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

وأضاف الخبراء، أنه يسود ليلًا طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، مشيرين إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وتوقع الخبراء وجود شبورة مائية خفيفة تتكوّن في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة 70% تقريبًا.

وأضاف الخبراء، أنّ هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.25 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 42 29

الإسكندرية 34 26

وادي النطرون 40 27

طنطا 40 27

شبين الكوم 41 27

دمنهور 40 27

بلطيم 34 26

مطروح 34 26

السلوم 36 25

سيوة 41 25

بورسعيد 35 26

دمياط 35 26

الزقازيق 42 26

المنصورة 41 26

الإسماعيلية 42 24

السويس 40 26

العريش 37 25

رفح 36 24

رأس سدر 41 27

نخل 41 18

نويبع 38 27

طابا 36 27

كاترين 36 21

الطور 38 28

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 28

الفيوم 43 28

بني سويف 43 28

المنيا 43 27

أسيوط 43 28

سوهاج 43 28

قنا 44 27

الأقصر 45 28

أسوان 44 29

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 41 30

أبو رماد 42 29

حلايب 38 32

رأس حدربة 37 31.