ضبط 12 طن أسمدة مجهولة المصدر في قنا

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، شن حملات من جميع الإدارات الفرعية التابعة للمديرية، ما أسفر عن تحرير عدد من المحاضر، وضبط التجار المخالفين والمستغلين الذين يبيعون أسمدة مدعمة في السوق السوداء.

وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن إدارة تموين دشنا، حررت المحاضر أرقام 1463، و1464، و1465 جنح مركز دشنا، بمضبوطات بلغت 2 طن سماد نترات النشادر، و39 جوال سماد مختلفة الأنواع مجهولة المصدر.

وأضافت، أن إدارة تموين نقادة، حررت المحاضر أرقام 945، و946، و962 جنح مركز نقادة، وضبط طن من سماد يوريا و76 جوالًا من سماد نترات النشادر مجهولة المصدر، وتحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار بيع الأسمدة.

وفي قفط، حُرر المحضر رقم 371 جنح مركز قفط ، وضبط 4 أجولة مخصصة لوزارة الصحة وتجميعها لبيعها في السوق السوداء، كما تمكنت إدارة تموين فرشوط حررت المحاضر أرقام 1462 و1463 جنح مركز فرشوط، وتم ضبط 10 أجولة سماد يوريا المحبب، و40 جوالًا من سلفات النشادر المحبب مجهولة المصدر، وحررت إدارة تموين مركز قنا المحضر رقم 1216، وضبط 19 جوال سماد مجهول المصدر.

ومن جانبه، شدد أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، على ضرورة المتابعة والرقابة المستمرة على نشاط بيع الأسمدة وضبط التجار المخالفين والمستغلين الذين يبيعون أسمدة مدعمة في السوق السوداء.

جاء ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والمحاسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، للتشديد على مراقبة صرف الأسمدة ومتابعة المنصرف منها، وذلك بتشكيل حملات يومية من جميع الإدارات التموينية للرقابة على الأسمدة الزراعية المدعمة.