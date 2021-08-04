إحباط محاولة بيع طن و63 جوال أسمدة زراعية في السوق السوداء بقنا

في إطار حرص محافظة قنا على تذليل كافة العقبات، التي قد تواجه المزارعين لا سيما فيما يتعلق بنقص الأسمدة الكيماوية، أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا شنَّت حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين للمرور على مستودعات الأسمدة بنطاق محافظة قنا بهدف التصدي لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين .

وأوضح محافظ قنا أن الحملة أسفرت عن ضبط طن سماد يوريا و40 جوال سماد نترات النشادر بمركز نقاده و19 جوال سماد بمركز قنا و 4 جوال سماد بمركز قفط، مشيرا إلى أن الأسمدة المضبوطة مخصصة لوزارة الزراعة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، لافتا إلى أنه تم تحرير محاضر للمخالفين وتم إحالتها النيابة العامه لتتولي متابعة الإجراءات القانونية والتحقيق معهم ،مشيرا إلي أنه كلف مديرية التموين والتجارة الداخلية بشن حملات تفتيشية يومية بمختلف قرى المحافظة لمنع بيع الأسمدة الكيماوية الخاصة بالجمعيات الزراعية في السوق السوداء وضبط المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة ليكونوا عبرةً لكل من تسول له نفسه استغلال المزارع البسيط.

وكان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أكد حرصه على تذليل العقبات التي قد تواجه المزارعين لا سيما فيما يتعلق بنقص الأسمدة الكيماوية، موضحًا أنه تواصل مع رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لصرف حصص الأسمدة المقررة للمحافظة، والوفاء باحتياجات المزارعين منها لاستخدامها في الزراعات الخاصة بهم، بما يضمن الحفاظ على معدلات وجودة الإنتاج.