ضبط 9 أطنان أسمدة زراعية قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

ضبطت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع مباحث التموين، اليوم الإثنين، سيارة «جامبو» يقودها سائق في أثناء سيره، بالقرب من قرية أريمون التابعة لدائرة مركز كفر الشيخ، مُحملة بـ178 شيكارة سماد مدعم، في طريقه لبيعها بالسوق السوداء، بغرض التربح ماليًا، وبلغت إجمالي المضبوطات نحو 8 أطنان و900 كيلو جرام.

بدأت الواقعة؛ عندما وردت معلومات إلى المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، مفادها قيام صاحب سيارة قادمة من البحيرة، بتجميع كميات كبيرة من السماد المدعم من قبل الدولة، والمحظور بيعه أو تدواله خارج البطاقات الزراعية، بغرض بيعها بالسوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى تشكيل حملة مكبرة تحت إشراف عبد الفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، ضمت الدكتور سامح البنا، مساعد وكيل وزارة التموين، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية، والدكتور محمد عبدالقوي، بمباحث التموين، لضبط السيارة المتحري عنها.

واستهدفت الحملة السيارة المتحري عنها، في أثناء مرورها بالقرب من قرية أريمون التابعة لدائرة مركز كفر الشيخ، وتمكنت من ضبط سائقها حال استقلاله السيارة رقم «ب د ج 6843» ماركة شيفروليه «جامبو» حمراء اللون، وتبين أنها مُحملة بكمية من الأسمدة الزراعية المدعمة، والتي بلغت نحو 178 شيكارة سماد «يوريا» زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرامًا، بإجمالي مضبوطات نحو 8 أطنان و9 كيلو جرامًا.

تحفظت الحملة على الكميات المضبوطة بالسيارة، والقبض على السائق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة برقم 2180 جنح أمن دولة طوارئ مركز كفر الشيخ، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.