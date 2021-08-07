 ضبط 115 قضية مخدرات وتنفيذ 51 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال حملة أمنية مكبرة خلال 24 ساعة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، من ضبط 45 قطعة سلاح نارى، بحوزة 38 متهم بنحو8 بنادق آلية، 6 بنادق خرطوش، بندقية رصاص، 3 طبنجات، 27 فرد محلى، 158 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزينة متنوعة، 144 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام نفذت القوات 51372 حكم قضائى متنوع بنحو: 176 حكم جناية، 16869 حكم حبس جزئى، 3269 حكم حبس مستأنف، 23837 حكم غرامة، 7221 مخالفة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 115 قضية مخدرات بإجمالى 115 متهم ضُبط خلالها: كمية من مخدر البانجو وزنت 5٫940 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 2٫816 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1٫800 كيلو جرام، كمية من مخدر إستروكس وزنت 3,195 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 1,075 كيلو جرام، كيمة من مخدر الشابو وزنت 1,474 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 100 جرام، كمية من مخدر آيس «30 جرام»، بالإضافة إلى عدد 1095 قرص مخدر.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 19 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط 10 متهمين، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط 309 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط 27230 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين، تم فحص 40 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، حيث تبين إيجابية 5 منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.