وزيرة التجارة: تطوير البنية التحتية لـ6 مناطق صناعية في قنا وسوهاج

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم السبت، أنَّ تحقيق التنمية الصناعية الشاملة المستدامة بمحافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وقالت نيفين، في مستهل زيارتها لمحافظتي قنا والأقصر لاستعراض منظومة تطوير المناطق الصناعية بالمحافظتين، اليوم السبت، إن الوزارة تسعى بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتطوير المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد؛ بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بها، والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية والتعدينية، وكذا توفير وحدات صناعية مرفقة للمستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل.

تطوير بنية تحتية

وأضافت أنه يجري حاليًّا تأهيل وتطوير البنية التحتية لست مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، في إطار برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد الذي يستهدف أربع مناطق بمحافظة سوهاج ومنطقتين بمحافظة قنا (قفط وهو) بتمويل مقدم من البنك الدولي يصل إلى 500 مليون دولار، مشيرةً إلى أنَّ البرنامج يستهدف تطوير الخدمات الأساسية لهذه المناطق للوصول لتجمعات صناعية متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات.

واستهلت الوزيرة، جولتها بزيارة للمنطقتين الصناعيتين بمدينة قفط وقرية «هو» الواقعة بمركز نجع حمادي؛ للوقوف على سير الأعمال بالمنطقتين.

مرافقون

ورافق الوزيرة خلال الزيارة، المحافظ اللواء أشرف الداودي، والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، الى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وصرحت الوزيرة، بأنَّ زيارة المنطقتين الصناعيتين تستهدف متابعة تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وحماية مدنية وكهرباء وغاز واتصالات؛ بما يلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية بهاتين المنطقتين.

مجمع هو.. صرح صناعي كبير

كما تفقدت «جامع» مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة «هو» الصناعية، الذي تمَّ الانتهاء من إنشائه ويضم 420 وحدة صناعية منها 322 وحدة بمساحة 216 مترًا مربعًا للوحدة، و86 وحدة بمساحة 432 مترًا مربعًا، و12 وحدة بمساحة 540 مترًا مربعًا، حيث أنَّ هذا المجمع مخصص بالكامل للأنشطة الهندسية، لافتة إلى أنّه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة طرح المجمع أمام المستثمرين لبدء عملية التخصيص وبدء الإنتاج.

متابعة مستمرة وتذليل عقبات

بدوره، أكّد اللواء الزلاط حرص هيئة التنمية الصناعية على المتابعة المستمرة لسير الأعمال بالمجمعات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية، بما يُحقِّق بيئة العمل الملائمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية، وتذليل أي معوقات قد تواجههم وبخاصة صغار المستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال ومساندتهم منذ الخطوة الأولى من تخصيص الوحدة، مرورًا باستخراج التراخيص، وكذا المساندة والدعم المستمر فيما بعد التشغيل والإنتاج، في إطار التنسيق المشترك والمتواصل بين الهيئة وكافة الأجهزة المعنية لدعم الاستثمار لتعميق التصنيع المحلى وتوطين الصناعة.