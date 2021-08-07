«القابضة للمياه» تشن حملات لفحص العدادات ورفع الوصلات المسروقة بالمنيا

أكد المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، استمرار الحملات التي تنظمها الإدارة العامة للمخالفات بالشركة بالاشتراك مع القطاع التجاري بالمراكز والمدن بمحافظة المنيا بناء على تكليفات الدكتورعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتفتيش على المشتركين وفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع «الوصلات الخلسة» التي يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب للهروب من دفع مستحقات الدولة المالية.

حملات لضمان حصول المشتركين على الخدمات بصورة قانونية

وأشار «الشهاوي»، إلى أنَّ الشركة مستمرة فى مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية وحتى تستطيع شركة مياه المنيا القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل لمواطني المحافظة.

استجابة سريعة لشكاوى عملاء الشركة وتحرك فوري لفرق الصيانة الفنية لحلها

وأكّد «الشهاوي»، أنَّ هناك استجابة سريعة لشكاوى عملاء الشركة وتحرك فوري لفرق الصيانة الفنية، فور تلقي شكاوى العملاء لحلها، لافتًا إلى استمرار العمل بمحطات الشركة طوال الـ24 ساعة واستقبال شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن عن طريق الاتصال من الرقم الأرضي 125 أو موبايل (01271196196- 010 50509013) وعلى رقم واتس آب (01271269587)، كما يمكن للمواطنين التواصل مع الشركة من خلال الموقع الإلكترونى https://miniawater.com/home أو صفحة الشركة على فيس بوك شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

لقاءات مع المواطنين للتعريف بضرورة ترشيد استخدام المياه

وقال «الشهاوي»، إنّ إدارة التوعية بالشركة نظمت حملات للتوعية بعدد من قري ومراكز محافظة المنيا لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجاري تنفيذها وتأثيرها الصحي والبيئي، لافتًا إلى أنَّ حملات التوعية شملت تنظيم لقاءات مع المواطنين للتعريف بضرورة ترشيد استخدام المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي.

معامل متنقلة ومجهزة لرفع عينات المياه من أطراف الشبكات والمنازل

وأوضح أنَّ خطة الطوارئ بالشركه تشمل منظومة الجودة والمعامل المركزية ومعامل المحطات، لافتا إلى أنَّ الشركة لديها معامل متنقلة ومجهزة لرفع عينات المياه من أطراف الشبكات والمنازل وتحليلها حال ورد أي شكاوى تتعلق بنوعية وجودة المياه.