ضبط 9 آلاف شخص لعدم ارتداء الكمامات و222 قضية «تداول شيشة»

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، عن ضبط 9355 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، تم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9321 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 34 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير 762 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، مع ضبط 222 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات بلغت 1365 أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

تأتى تلك الحملات فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.