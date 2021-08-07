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محمود مسلم

رئيس كولومبيا السابق يزور الأهرامات برفقة أسرته (صور)

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الوطن
12:43 م | السبت 07 أغسطس 2021
جانب من الجولة

جانب من الجولة

استقبلت، منذ قليل، منطقة آثار الهرم، رئيس دولة كولومبيا السابق وأسرته، وكان في استقبالهم أشرف محي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي اصطحبهم في جولة داخل الممر الأول للهرم الأكبر ومنطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما.

وقال محي الدين إنه خلال الزيارة أعرب رئيس كولومبيا السابق عن إعجابه بالهرم وطريقة بنائه ورفع الأحجار، ثم توجهوا إلى منطقة تمثال أبو الهول حيث أبدى انبهاره بضخامة التمثال ودقة نحته، واختتمت الزيارة بمنطقة البانوراما والتقطوا الصور التذكارية لزيارتهم.

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