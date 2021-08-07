عاجل.. وزير العدل يفتتح «النيابات الإدارية» بالقاهرة الجديدة 

وصل منذ قليل، المستشار عمر مروان وزير العدل، لافتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

كما توافد عدد من الشخصيات القضائية والدينية والعامة مثل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وممثل عن الكنيسة ووزير الإسكان وعدد من رؤساء الهيئات القضائية، وممثلا عن مجلس الوزراء والقوات المسلحة.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري تلاه ذكر بعض آيات القرآن الكريم، وتمّ استعراض فيلم قصير يوضح دور النيابة الإدارية ومهامها وتاريخها عبر السنوات منذ تدشينها وحتى الآن.

والمبنى بلغت تكلفته 450 مليون جنيه ومطابقة للاشتراطات البناء الخاصة بمدينةالقاهرة الجديدة، وقائم على مساحة 6340 مترًا مربعًا ومكون من بدروم وأرضي و5 أدوار متكررة، كما يحتوي كل دور على عدد من النيابات وتشمل كل نيابة غرفة لمدير النيابة وغرفة لنائب المدير وغرف وكلاء النيابة بإضافة إلى الخدمات المختلفة من سكرتارية وأرشيف وغرف تصوير مستندات وغرف انتظار ودورات مياه خاصة وعامة.

ويضم مبنى النيابات إدارية 576 غرفة بينهم 24 غرفة فندقية بالدور الخامس والمقام مساحته على 5400 متر مربع كما يضم مبنى النيابات قاعة احتفالات كبرى مقامة على مساحة 1200 متر مربع سعة 400 مقعد.

وتولي وزارة العدل اهتماماً خاصاً ببرنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة بكافة مقار وأفرع النيابة الإدارية بعدد من المحافظات، ليشمل عدد من المكاتب الفنية، إضافة إلى فروع الدعوى التأديبية، التي تضمنت نيابات الإسماعيلية القسم الأول والثاني والثالث، ونيابة القنطرة شرق، ونيابة التل الكبير، ونيابة العريش.