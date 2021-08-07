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حسن الرداد ناعيا دلال عبدالعزيز: هتوحشينا قوى يا أمى

كتب:

ياسمين محمود
12:29 م | السبت 07 أغسطس 2021
دلال عبدالعزيز

دلال عبدالعزيز

نعي الفنان حسن الرداد، عبر حسابه على موقع «انستجرام»، الفنانه دلال عبد العزيز، قائلا: «والله ما قادر اكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى و أمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى».

تابع الرداد: «ربنا يغفرلك و يرحمك و يجمعنا مع بعض فى الاخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الأخرة».

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