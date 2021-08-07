ضبط 1403 قضايا تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1403 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

ومن أبرز تلك القضايا، ضبط 2.3 طن «مفروم ومقطعات لحوم» غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم بمحافظة القليوبية.

وضبط 2.9 طن لحوم مجمدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول كوجبات جاهزة على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة بالقاهرة.

كما تم ضبط 1.5 طن «مقطعات دواجن – هياكل دواجن» غير صالحة للاستهلاك الآدمى بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

وضبط مالك محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة، وبحوزته 1.88 طن سكر – 444 عبوة زيت تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وضبط 2.4 طن دقيق بلدى، مدعم مخصص ربطاً على المخابز ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعها دون وجه حق للاتجار بها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ.

وضبط 9 أطنان «أرز أبيض – دقيق فاخر»، معبأ داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية بدون مستندات مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن شركة للسلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وضبط 2 طن ملح طعام معبأ داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك مطحن لتعبئة ملح الطعام بمحافظة الغربية.

وضبط 18250 قطعة مستلزمات طبية «شرائط سكر – كمامات» بدون مستندات مجهولة المصدر بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة.

وضبط 3 أطنان «أسمدة زراعية» مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية ، بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط 13787 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، و123 قضية فى مجال الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.

وضبط 105 قضايا فى «تنفيذ القرارات الإدارية المختلفة، متابعة مخالفات أنشطة الوحدات السكنية والمهنية، رفع الإشغالات، مكافحة جرائم سرقة التيار الكهربائى، إدارة المحلات التجارية بدون ترخيص».