ضبط مدرس بتهمة النصب على مواطنين بـ5 ملايين جنيه في القاهرة

قالت وزارة الداخلية إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وبخاصة جرائم النصب والاحتيال، أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام مدرس، مقيم بالقليوبية وله معلومات جنائية، بالنصب على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها في مجال «تسمين المواشي»، مقابل أرباح شهرية وعدم التزامه بتسديد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وأوضحت أنه «عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه حال تواجده بمحيط المدرسة محل عمله بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها على النحو المُشار إليه مقابل أرباح، وأقر بارتكابه 19 واقعة نصب بإجمالي مبالغ مالية مُستولى عليها بلغت 5 ملايين جنيه».

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.