ابن عم دلال عبدالعزيز: كانت تحرص على زيارتنا في قرية «فرغان» بالشرقية

قال محمد صلاح الدين، ابن عم الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، إن الفقيدة كانت على تواصل دائم مع أفراد أسرتها بمحافظة الشرقية، وكانت تحافظ على صلة الرحم.

وأضاف، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنانة وُلدت بقرية فرغان التابعة لمركز ديرب نجم، وانتقلت مع أسرتها (الأب والأم والأخ والأخت) إلى مدينة الزقازيق للإقامة بها أثناء فترة الدراسة، وتنقلوا بين القرية والمدينة حتى انتقلوا للإقامة في القاهرة بعد إنهاء الدراسة.

وأكد أن الفنانة الراحلة كانت تحرص على صلة الرحم وتتواصل مع أفراد الأسرة في مختلف المناسبات، وتطمئن عليهم، ولم تكن تتأخر عن مساعدة أي شخص في العائلة وتقوم بزيارتها.

واختتم حديثه قائلًا: «الله يرحمها هي وزوجها الفنان سمير غانم ويسكنهما فسيح جناته».