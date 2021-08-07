آخر ظهور للفنانة دلال عبدالعزيز.. كواليس "ملوك الجدعنة" و"عالم موازي"

رحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عالمنا عن عمر ناهز 61 عاما، بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا، ويبحث الجمهور عن آخر ظهور للفنانة دلال عبدالعزيز قبل مرضها منذ أكثر من 100 يوم.

ظهور الفنانة دلال عبدالعزيز في مسلسل "عالم موازي"

كان آخر ظهور لها خلال تصوير مسلسل "عالم موازي" مع الفنانة دنيا سمير غانم، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول فتاة تقع لها العديد من المفارقات، وهو من تأليف عمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.

وقد أصيبت دلال عبدالعزيز خلال تصوير المسلسل بفيروس كورونا المستجد، ومن بعدها تم نقلها إلى المستشفى، ولم تظهر مرة أخرى، ولم يكتمل تصوير المسلسل بعد أن ضربت كورونا فريق العمل.

آخر ظهور للفنانة دلال عبدالعزيز بمسلسل "ملوك الجدعنة"

آخر عمل درامي قدمته الفنانة دلال عبدالعزيز كان مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي شاركت فيه بجانب عمرو سعد ومصطفى شعبان وياسمين رئيس ورانيا يوسف وعدد آخر من الفنانين.

وخلال أحداث المسلسل كانت الفنانة دلال عبدالعزيز تجسد والدة الفنان عمرو سعد التي توفيت خلال أحداث المسلسل، حيث إنه كان يتعلق بها بشكل كبير.

وفاة دلال عبدالعزيز

وتوفيت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، اليوم، بعد معاناة مع المرض، وفق ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونعى الإعلامي رامي رضوان الفنانة الراحلة قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».