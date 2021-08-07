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محمود مسلم

وزير الإسكان يشارك في احتفالية افتتاح مجمع النيابات الإدارية

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الوطن
01:47 م | السبت 07 أغسطس 2021
وزير الإسكان

وزير الإسكان

شارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، في احتفالية افتتاح مجمع النيابات الإدارية، بمدينة القاهرة الجديدة، والذي نفذته وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، في إطار البروتوكول المُبرم بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية، لتنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتطوير وتأثيث وصيانة مقرات النيابة الإدارية في جميع محافظات الجمهورية.

هذا، وقد حضر الاحتفال، المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، وجمع كبير من رجال الدولة، والشخصيات العامة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مجمع النيابات الإدارية، بمدينة القاهرة الجديدة، يقع على مساحة نحو 4.8 فدان، ويتكون من «بدروم + أرضي + 5 أدوار متكررة»، ويبلغ إجمالي عدد النيابات بالمجمع 30 نيابة.

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