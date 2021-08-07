عاتب ابنه على مشاكله مع الجيران فلقي مصرعه بطعنة بالدقهلية

أنهى شاب حياة والده بمحافظة الدقهلية، بعد أن سدد إليه طعنة نافذة بالبطن من الجهة اليمنى، إثر معاتبة المجني عليه لنجله على كثرة خلافاته ومشكلاته مع الجيران والأصدقاء.

ونُقل الوالد إلى مستشفى نبروه المركزي لإنقاذه، إلا أنه توفى فور وصوله للمستشفى، وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط المتهم.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد عصام رضوان، مأمور مركز شرطة نبروه، من مستشفى نبروه المركزي، بوصول عبدالناصر السيد الغرباوي، 50 عامًا، ومقيم ببندر نبروه مصاب بطعن نافذ بالبطن وتوفي عقب وصوله.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد محمد علي اسماعيل، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الجثة بها طعنه نافذة من ناحية الجانب الأيمن وتوفى عقب وصوله.

وبسؤال السيدة محمد رمضان، 44 عامًا، ربة منزل، وزوجة المجني عليه، في محضر الشرطة، أكدت أن خلافًا نشب بين زوجها المجني عليه ونجلها «محمد»، 23 عامًا، داخل المنزل، لطلب الأب من نجله الحد من المشكلات والخلافات بينه وبين جيرانه وأصدقائه، فاستل الابن سكينا وطعن والده طعنة نافذة بالبطن أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط المتهم، والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 7567 جنح مركز شرطة نبروه لسنة 2021 للعرض على النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات، وأمرت بتشريح الجثة.