نيابة الجيزة تحقق في قتل أب لطفلته بسبب التبول اللاإرادي بالحوامدية

تباشر نيابة جنوب الجيزة التحقيق في واقعة قتل أب لطفلته، التي تبلغ من العمر عامين، في الحوامدية بسبب تبولها اللإرادي، وأن والدة الطفلة المجني عليها تركت منزل الزوجية متوجهه إلى منزل أسرتها الكائن بنفس المنطقة، وتركت أطفالها الثلاثة لوالدهم.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الحوامدية بلاغًا من مستشفى القصر العيني، يفيد بوصول الطفلة «ملك»، التي تبلغ من العمر عامين جثة هامدة، وبها إصابات وجروح قديمة بجسدها.

شبهه جنائية

وبالإنتقال لمكان الواقعة والتقابل مع الأب الذي يبلغ من العمر 27 عاما، ويعمل بأحد المخابز، قرر بسقوطها من «توك توك» منذ ثلاثة أيام، وبعمل التحريات تبين عدم صحة الواقعة وأن هناك شبهه جنائية.

التحريات

وبإجراء التحريات، تبين أن الأب المتهم دائم التعدي عليها بالضرب وذلك بعدما تركت زوجته المنزل له بسبب سوء معاملته لها، وذلك قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك تاركة أطفالها الثلاثة له.

مواجهة المتهم بجريمته

وبمواجهته، أقر بضرب الطفلة بحزام وطرحها أرضا بسبب التبول اللاإرادي على نفسها، وجرى تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، فضلا عن قيام لجنة من الأمومة والطفولة بسؤال الطفلين الآخرين لوجودهما أثناء ارتكاب والدهما للجريمة، وباعتبارهما شهود على الواقعة، كما أمرت بنقل الجثة لمشرحة زينهم لتشريحها للوقوف على أسباب الوفاة.