تعرف على شروط البناء الجديدة التي تشمل المدن والمحافظات

تواصل المحافظات تلقي طلبات تراخيص البناء وفق شروط البناء الجديدة بكل أحياء ومدن الجمهورية، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021 الصادر للمحافظات بتطبيق تراخيص البناء وفق الشروط البنائية والتخطيطية الجديدة على المبانى السكنية بالمدن، فعلى كل من يرغب في بناء عقار أو وحدة سكنية أو أي مبنى بالمدن اتباع الشروط البناء الجديدة، والتقدم بطلب إلى المركز التكنولوجي المختص للحصول على بيان الصلاحية لموقع البناء من الناحية التخطيطية والشروط البنائية، ويحدد بالطلب عنوان وحدود ورسم كروكي للموقع، مبينا به الطرق المؤدية إليه، وتتضمن شروط البناء الجديدة للحصول على رخصة بناء 2021 تقديم الأوراق والمستندات التالية وهى:

خطوات استخراج رخصة البناء وفق شروط البناء الجديدة

- يقدم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجي على النموذج الخاص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد شامل نموذج إعداد الترخيص.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه.

- توكيل رسمي من المالك للمهندس أو المكتب الهندسي.

- صورة من السجل الهندسي الخاص بالمهندس والمكتب الهندسي القائم بأعمال الاعتماد، مع حساب قيمة الأعمال طبقا للنموذج المرفق.

- شهادة صلاحية للترخيص، وبيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية.

- ثلاثة نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المكتب الهندسي.

- شهادة المتغيرات المكانية.

- إيصال توريد الدمغة الهندسية صادرة من نقابة المهندسين.

- صورة من شهادة الاستشاري المعتمد لأى تقارير أو رسومات يتطلب اعتمادها من الاستشاري.

وفي حالة المباني الخاضعة لوثيقة التأمين يتعين إضافة:

- نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب الجمعية المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.

- تقرير من مهندس استشارى معتمد عن أبحاث التربة.

- تقرير استشاري حول سلامة العقارات المجاورة.

- نوتة حسابية معتمدة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية: إنه لاتعديل فى شروط البناء الجديدة وكل الأحياء والمدن تتلقى طلبات تراخيص البناء وفق الشروط الجديدة وعلى المواطنين الالتزام بالضوابط والخطوات المعلن عنها لاستخراج الرخصة.