تطبيق اشتراطات البناء الجديدة.. تعرف عليها

بدأ فعليا تطبيق اشتراطات البناء الجديدة، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، وتحديدا يوم 4 يوليو 2021، بعد أن جرى تأجيل الموعد الرسمي لها، والذي كان مقررا في الأول من يوليو، بعد انتهاء مهلة الفترة التجريبية التي بلغت شهرين من الأول من مايو 2021 إلى الأول من يوليو 2021، ولكن جرى التأجيل لتزامن يوم الخميس 1 يوليو مع إجازة ثورة 30 يونيو.

تطبيق اشتراطات البناء في ضوء قرارات وزير التنمية المحلية

« الوطن » تستعرض اهم ما جاء في قرارات وزير التنمية المحلية عن تطبيق اشتراطات البناء الجديدة، على النحو التالي :

- من بين تطبيق اشتراطات البناء الجديدة ، أن محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

إلزام صاحب العقار بتوفير جراج داخل العقار من بنود تطبيق اشتراطات البناء الجديدة

- إلزام صاحب العقار بتوفير جراج داخل العقار، من بنود تطبيق اشتراطات البناء الجديدة ، وذلك لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.

- يتضمن أيضا تطبيق اشتراطات البناء الجديدة ، ألا تسري اشتراطات البناء الجديدة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

- لا تسري على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- تطبيق اشتراطات البناء الجديدة، يتضمن حظر البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، بشكل تام، بجانب حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة.

- غير مسموح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

- سيكون هناك دور لنقابة المهندسين وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، حيث ستقوم بإرسال أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم الأعمال.

تطبيق اشتراطات البناء الجديدة تتضمن لجانا من أساتذة الجامعات

- تسرى اشتراطات البناء الجديدة على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

- لا تقتصر مسؤولية إصدار التراخيص ضمن اشتراطات البناء الجديدة على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر.

- ارتفاع العقار حسب عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.

- طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الحصول على رخصة بناء

- لا تمنح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشاري أو نقابة المهندسين.