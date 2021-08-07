سلوى عثمان تبكي على الهواء متأثرة بوفاة دلال عبدالعزيز: كانت بتحب كل اللي حواليها

بكت الفنانة سلوى عثمان على الهواء، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج «ست الكل»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد 2»، حزنا على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

وفي مقدمة الحلقة، قالت عثمان: «قبل أي حاجة، عندي خبر أحزنني شخصيا، وأكيد أحزن الناس كلها.. الخبر هو وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته».

وأضافت باكية: «أنا متاكدة إن كلكم زعلانين زي ما أنا زعلانة ويا ريت كلنا نطلب لها الرحمة وهي كانت فنانة كبيرة وجميلة وكانت أختنا وصاحبتنا وزميلتنا، دمها خفيف وكانت بتحب اللي حواليها كلهم».

وتابعت: «صعب أوي إن الواحد يسمع خبر حزين بالشكل ده والفراق صعب لبني آدم كان الواحد بيعزه وعاش العمر كله معانا وفي وسط الناس، جوه وبره الشغل، بس نقول إيه، ده قضاء ربنا».