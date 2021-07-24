نجوم الفن غاضبون من شائعة وفاة دلال عبدالعزيز: «اتقوا ربنا»

أبدى عدد من الفنانين استياءهم من شائعة وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، التي تداولت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وشددوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على ضرورة إعلاء قيم الإنسانية، رفقا بأهالي المرضى، وعدم إطلاق مثل هذه الأخبار، دون تحري الدقة.

شريف منير عن شائعة وفاة دلال عبدالعزيز: رفقًا بأسرتها

وكتب الفنان شريف منير عبر حسابه بـ«انستجرام» قائلًا: «أنا من شوية نزلت صورة ليا في الساحل، وتفاجأت بتعليق من الأصدقاء على الصفحة بينبهوني بخبر وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، وبشكرهم طبعًا لتنبيهي لأنه عيب ومش صح».

وتابع شريف منير: «مسحت الصورة بسرعة، لكن لقيت بوست من الصديق رامي رضوان بيكذب الخبر، فعلًا فاض الكيل من مروجي الشائعات إيه الأذى ده؟ رفقا ببناتها وأحبابها، حرام».

وكتبت الفنانة روجينا، عبر حسابها بـ«انستجرام» موجهة رسالتها للفنانة دلال عبدالعزيز بقولها: «ربنا يشفيكى ويقومك بألف سلامة ويردك لبناتك ولكل الناس اللي بتحبك وأنا واحدة منهم، إشاعة بشعة اتقوا ربنا».

في السياق ذاته، كتبت الفنانة أيتن عامر، عبر حسابها بـ«انستجرام» تعليقًا على شائعة وفاة دلال عبدالعزيز، قائلة: «بخير الحمد لله وبلاش ننشر إشاعات، ربنا يكمل شفاها على خير يا رب».

دلال عبدالعزيز مازالت تعاني من تداعيات فيروس كورونا رغم تعافيها

وترقد الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز في أحد المستشفيات، منذ ما يزيد عن 50 يومًا، على إثر إصابتها بفيروس كورونا، الذي أثر سلبًا على رئتيها، ورغم تعافيها إلا أنها مازالت تعاني من تداعيات خطيرة بسبب الفيروس.

ونظرا لحالتها النفسية، لم تخبرها الأسرة حتى الآن برحيل زوجها الفنان القدير سمير غانم، الذي توفي في شهر مايو الماضي، جراء إصابته بالفيروس.