حسن الرداد يرافق جثمان دلال عبد العزيز.. ورامي رضوان يُنهي إجراءات الدفن

حالة من الحزن الشديد تسيطر على عائلة الفنانة دلال عبد العزيز، داخل مستشفى زايد التخصصي، الذي التقطت به أنفسها الأخيرة، بعد صراع مع تداعيات ومضاعفات فيروس كورونا.

ويتواجد الفنان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم أمام باب ثلاجة الموتى، حيث تجرى حالياً عملية الغُسل للفنانة الراحلة، بينما ينهي الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم تصاريح الدفن.

صلاة الجنازة على دلال عبد العزيز

وتقام صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، غدا، وفقا لما أعلنه الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، على أن يقام العزاء في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وفاة دلال عبد العزيز

توفيت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، اليوم، بعد معاناة مع المرض، وفق ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونعى الإعلامي رامي رضوان الفنانة الراحلة قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، محبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة،، إنا لله وإنا إليه راجعون، ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».