تفاصيل اختبار القدرات بـ6 كليات بجامعة الأزهر.. المواعيد والشروط

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، أن الكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات تشمل الكليات الآتية: كليات القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، وكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وكليات التربية (تخصص عام (علمي/ أدبي) – المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم – الخدمة الاجتماعية – التربية الفنية – التربية الخاصة (علمي/ أدبي) – رياض الأطفال – التعليم الأساسي «الحلقة الأولى» (علمي / أدبي) إضافة لكلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة، وبنات بالخانكة، بجانب كلية اللغات والترجمة، وأيضًا كليات الدراسات الإنسانية بالقاهرة (تخصص رياض الأطفال)، وتفهنا الأشراف (تخصص رياض الأطفال – شعبة التربية).

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن باب التسجيل لاختبارات القدرات بهذه الكليات بدأ اليوم السبت إلكترونيًّا وحتى يوم 19 أغسطس الجاري من خلال الرابط (يمكن الاطلاع عليه بالضغط هنا).

وأعلن الدكتور محمد الشربيني، أن الطلاب الذين أنهوا اختبارات الثانوية الراغبين في الالتحاق بالكليات الآتية عليهم التسجيل على الرابط أعلاه، علمًا بأن الرقم السري هو كود التنسيق الموجود باستمارة نجاح الطالب، حيث يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات على الموقع، وذلك باستخدام رقمه القومي ورقم الجلوس الخاص به، ثم يتأكد الطالب من أنه قام بتسديد رسوم الاختبار حتى يتمكن من إتمام عملية التسجيل، وفي حالة عدم سداد المصروفات الدراسية يتوجه إلى أقرب ماكينة فوري ويقوم بتسديد المصروفات، تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة لها، ثم يقوم الطالب باختيار نوع الاختبار، والكلية، وسيظهر له موعد التوجه للكلية.

وبعد الانتهاء من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها ومواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات، ويتوجه للمكان المذكور في الإيصال في الموعد المحدد على أن يكون معه الرقم القومي وصورة منه، ورقم الجلوس (في الثانوية الأزهرية) وصورة منه في كل اختبار يرغب في أدائه، وعدد 3 صور شخصية.