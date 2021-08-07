«الرعاية الصحية»: نجاح أول عملية تسليك قناة دمعية لطفلة ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم السبت، عن نجاح أول عملية تسليك القناة الدمعية لطفلة عمرها 5 سنوات، باستخدام منظار الأنف DCR، دون أي فتح خارجي، وذلك بمستشفى السلام، التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد.

الرعاية الصحية: الطفلة خضعت منذ الولادة للعديد من عمليات توسيع القناة الدمعية

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في بيان لها اليوم، إلى أنه تم دخول الطفلة إلى مستشفى السلام بورسعيد، وهي تعاني من انسداد بالقناة الدمعية، وانهمار الدموع المتكرر من العين اليسرى منذ الولادة، كما أنها خضعت للعديد من عمليات توسيع القناة الدمعية، بالعديد من المستشفيات الأخرى، دون أي تحسن في حالتها.

وأضافت الهيئة أنه فور وصول الطفلة للمستشفى، تم عرضها على أطباء الرمد لتقييم حالتها، وكذلك عرضها على الفريق الطبي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وتم تقييم الحالة من قبل الطبيب الاستشاري الدكتور أنور عبد العاطي، مدرس واستشاري الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى، وتم إجراء عملية فتح كيس القناة الدمعية للطفلة بنجاح، عبر منظار الأنف DCR دون أي فتح خارجي.

وتابعت الهيئة أن فريق الجراحة المعالج لحالة الطفلة ضم مجموعة من أمهر الأطباء الاستشاريين والاخصائيين بالمستشفى، من بينهم الدكتور أنور عبد العاطي إبراهيم، استشاري ومدرس جراحة الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور محمد فايز سعد، اخصائي الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور بساده شحاتة عطا، اخصائي الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور بولا عماد، اخصائي الأنف والأذن والحنجرة، والدكتورة عفاف غويبة، طبيبة التخدير، إضافة إلى طاقم التمريض المعاون لهم من المستشفى.

السبكي: توفير الخدمات للمنتفعين وفق أحدث البرتوكولات العلاجية المعتمدة دولياً

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن هذه العملية تعد إنجازاً يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في خدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، ومنها مستشفى السلام، مؤكداً أن البحث العلمي والإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، هو دستور عمل الهيئة، لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وفق أحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دولياً، بما يحقق التنمية الشاملة المستدامة لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.