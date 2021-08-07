المركز الطبي بدهب يستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

قامت لجنة من إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء، اليوم السبت، بزيارة للمركز الطبي بمدينة دهب، لمتابعة الاستعدادات الطبية للتشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك تحت إشراف الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد حسانين، وكيل المديرية، ومدير الطب الوقائي.

وترأست اللجنة الدكتورة ميادة محمد، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وعضوية حسانين محمد مراقب الإدارة ، ومحمد إبراهيم، فني تحاليل.

وقامت اللجنة بمراجعة كافة الخطط الخاصة بالسلامة والصحة المهنية طبقًا للمعايير الجديدة بالتنسيق مع منسق الإدارة بالمركز الطبي، وحصر الفجوات اللازمة لتطبيق السياسات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي.

كما قامت اللجنة بمراجعة المعايير والشروط المطلوبة، إضافة إلى تدريب الفرق الطبية التي توجد داخل المركز الطبي بمدينة دهب، على الخطط الخاصة بطرق تطبيق المنظومة والعمل بها.

جدير بالذكر أنه جرى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ببعض المراكز الصحية بالمحافظة بداية من منتصف شهر فبراير الماضي، و من المقرر أن تطبيق منظومة التأمين الصحي بالمحافظة داخل 23 وحدة ومركز صحة أسرة، و8 مستشفيات، وقام أكثر من 87% من سكان محافظة جنوب سيناء بالتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم.

وتعد محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمسن وهي الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، والتي بدأ تسجيل المواطنين لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.