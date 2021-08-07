السعودية تعيد افتتاح سبعة مساجد بعد تعقيمها في ثلاث مناطق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، افتتاح سبعة مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 3 مناطق، بعد ثبوت سبع حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين؛ ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 182 يوما، إلى 1972 مسجدا.

وأوضحت الوزارة السعودية- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية- اليوم السبت، أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، وفي إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، وأشارت إلى أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي ثلاثة مساجد في كل من منطقتي الرياض وجازان ومسجد واحد في منطقة القصيم.