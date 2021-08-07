ابنة رجاء الجداوي لـ«الوطن» عن وفاة دلال عبد العزيز: راحت لحبايبها

حالة كبيرة من الصدمة يعيشها الوسط الفني بعد رحيل واحدة من أهم فناني مصر الفنانة دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض خضعت خلاله فترة طويلة للعلاج في المستشفى قبل وفاتها.

وكانت الصديقة المقربة للفنانة دلال عبد العزيز في حياتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والتي رحلت قبلها بعد إصابتها أيضا بفيروس كورونا.

وقالت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي: «حبيبتي طنط دلال ربنا يرحمها يا رب ويصبر دنيا وإيمي على فراقها».

وأضافت أميرة، لـ«الوطن»: «الفراق صعب أوي بس دلال راحت لحبايبها صديقة عمرها ماما رجاء وحبيبها الفنان سمير غانم».

وأكدت أميرة مختار أيضا أنها أول من جاء في بالها لحظة معرفتها خبر وفاة الفنانة دلال عبد العزيز هي الفنانة ميرفت أمين حيث قالت «أول ما سمعت الخبر أول واحدة جت فى بالى طنط ميرفت لأنها الصديقة التالتة لوالدتى ولطنط دلال ربنا يكون في عونها ويصبرها».

يذكر أن الفنان حسن الرداد كان قد أعلن وفاة حماته الفنانة دلال عبدالعزيز صباح اليوم عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» حيث قال «والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي».

وتابع الرداد قائلا «ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة، عايز أقولك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة».