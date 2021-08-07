وزيرة التجارة والصناعة تبحث مشكلات المستثمرين في قنا

عقدت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، ومحافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، اجتماعاً موسعاً مع عدد من المستثمرين اليوم السبت، عقب الجولة التي قامت بها الوزيرة، يرافقها المحافظ، وذلك بهدف الاستماع إلى مشاكلهم، وإيجاد حلول عاجلة لتلك المشكلات، والتحديات التى تواجههم.

جرت فعاليات الاجتماع بحضور كل من الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وحازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لحزب «مستقبل وطن»، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، والنواب محمد طايع، ومصطفى محمود مصطفى، وجمال أحمد عامر، ونجلاء باخوم، ورحاب الغول، أعضاء مجلس النواب، وعبدالفتاح دنقل، والدكتور أحمد عبد الماجد الأحمر، من أعضاء مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الصناعة والاستثمار بالمحافظة.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، خلال اللقاء، أنها تحرص على لقاء المستثمرين في مختلف أنحاء الجمهورية، للتعرف على كافة مشكلات ومتطلبات القطاع الصناعي، والعمل على حلها، ومن ثم تحقيق نمو سريع له، وكذلك للاستماع لرؤيتهم ومقترحاتهم لتنمية وتطوير قطاع الصناعة، والتي دارت أغلبها حول تيسير إجراءات إصدار التراخيص، وتوفير مساحات إضافية للتوسع في المصانع والأنشطة القائمة، مؤكدةً أن الوزارة حريصة على استغلال كافة مساحات الأراضي الشاغرة بالمنطقتين الصناعيتين، لتحقيق الاستغلال الأمثل من هذه الأراضي، وبما يعود بالنفع على أصحاب المصانع، ويتيح الفرصة للمزيد من المستثمرين لبدء مشروعاتهم.

واستمعت «جامع» و«الداودي» إلى طلبات ومقترحات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشأن التيسيرات والحوافز التي يمكن تقديمها للمستثمرين، لجذب المزيد من الاستثمار داخل المحافظة، ومن ثم إحداث طفرة تنموية على مستوى قطاع الصناعة والاستثمار، وكذلك تشغيل الشباب، كما تطرق النقاش إلى استعراض عدد من القوانين الخاصة بقطاعي الصناعة والاستثمار، ودورها في التنمية الاقتصادية.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى حرص الوزارة على دمج كافة الكيانات الإنتاجية غير الرسمية، إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، بهدف مساعدتها على الاستفادة من البرامج التمويلية والتدريبية والتسويقية التي تتيحها الدولة، وكذا تمكينها من المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية والتصدير للأسواق الدولية.

ومن جانبه، أكد محافظ قنا أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير مناخ جاذب ومحفز للاستثمار في قنا، وبما يساعد على زيادة حجم الاستثمارات بكافة المجالات، لما لها من دور كبير في دفع عملية التنمية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مشيراً إلى أنه تأكيداً على دور الاستثمار والمستثمرين، فإن المحافظة تعقد اجتماعاً شهرياً للمستثمرين، برئاسة المحافظ، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف الصناعة والاستثمار، لنؤكد لهم أن الدولة تقف بجانبهم، ومستعدون لإزالة كافة العقبات التي تواجههم.

من جانبهم، قدم المستثمرون شكرهم وتقديرهم لوزيرة التجارة والصناعة، ومحافظ قنا لحرصهما الدائم على التفاعل المباشر مع المستثمرين من أبناء مصر، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء مستقبل أفضل لمصر وللأجيال القادمة.