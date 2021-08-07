مستشار الرئيس: تأجيل الدراسة بسبب الموجة الرابعة أمر سابق لأوانه

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الموجة الرابعة من وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» ستكون بسبب متحوري «دلتا» و«دلتا بلس»، ويجب توعية المواطنين من هذا النوع من التحورات: « إحنا لحد الآن عدينا الموجة الثالثة في مصر، وعدينا الذروة، لكن ما زالت هناك حالات مرصودة».

مستشار الرئيس: «لازم نخلي بالنا أوي أوي.. فيه تزايد بإصابات كورونا»

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، مع الإعلامية منى عبدالغني والإعلامية مفيدة شيحة، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»، أن عدد الحالات المصابة بكورونا تزيد في مصر الآن، لكن بأعداد قليلة جدًا: «لازم نخلي بالنا أوي أوي، فيه زيادة في الحالات، ممكن 10 أو 15% لكن قد تزيد الفترة المقبلة».

تأجيل الدراسة بسبب الموجة الرابعة أمر سابق لأوانه

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن هناك تحورات وتحولات في الفيروسات، ويجب علينا جميعا اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بجدية وحرص شديدين، موضحًا في الوقت ذاته أنه لا يجب التحدث حول تأجيل الدراسة من الآن: «ده حاجة سابقة جدًا لأوانها، واللجنة العليا لإدارة الأزمة هي التي تقرر».

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا مسؤولة عن القرار

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن اللجنة العليا لإدارة الأزمة تقرر ما هي المواقف الاحترازية والوقائية المناسب اتخاذها، فكل مرحلة يجري التعامل معها بشكل مختلف، والحديث عن الدارسة الآن، أمر سابق لأوانه: «المهم الوقاية والاحتراز، الدولة تعمل على توفير اللقاحات للعاملين في القطاع التعليمي من مدرسين وعاملين».