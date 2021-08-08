رئيس قصور الثقافة: قريبا الإعلان عن الدورة الـ 35 من مؤتمر الأدباء

قال الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنه يعمل حاليا على دارسة أحوال أندية الأدب وإعادة مؤتمر الأدباء لتطويرها، وكذلك اختيار مدينة مصرية عاصمة للثقافة في الفترة المقبلة، في ضوء العمل على تطوير المحتوى الثقافي بالهيئة وتحقيق العدالة الثقافية توصيل الخدمة الثقافية لجميع المحافظات.

وأضاف «عطوة»، في تصريحات لـ «الوطن»: «أعكف حاليا على دراسة عودة مؤتمر الأدباء في دورته الـ 35، لأنه توقف بسبب كورونا في الفترة الماضية، وستكون هناك اجتماعات مع إدارة الشؤون الثقافية لتطوير أندية الأدب ومؤتمر الأدباء بشكل كامل، وذلك بالتشاور مع الأدباء أنفسهم»، منوها إلى أن التطوير لن يكون مؤسسيا فقط، مؤكدا «سيعود مؤتمر الأدباء قريبا بعد تطويره، وسيتم اختيار عاصمة ثقافية بعد تحديد المؤتمر».

في سياق منفصل يتابع رئيس قصور الثقافة الفعاليات الفنية والثقافية بقصر ثقافة الإسماعيلية، والتي يتم تنظيمها ضمن فعاليات مشروع «أهل مصر»، للأطفال الذي تنفذه الهيئة من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث في الفترة من 2 إلى 8 أغسطس الجاري.

كما تتواصل جولات المسرح المتنقل بالأقاليم المصرية حيث اختتمت فعاليات بقرية أم الحويطات بمحافظة البحر الأحمر، التى أقامتها قصور الثقافة على مدار يومين ضمن أنشطة فرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي فقرات الختام باستكمال ورشة الفنون التشكيلية، ومحاضرة توعوية، وأمسيات شعرية، بالإضافة إلى جلسة اكتشاف مواهب فى الغناء والشعر، وعرض فقرة مسرح عرائس وأراجوز للاطفال.

كما تتابع الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، احتفالات «صيف بلدنا» التي تنظمها قصور الثقافة في عدد من المحافظات الساحلية التي تتميز بكثافة الزائرين خلال فصل الصيف، حيث شهدت وزيرة الثقافة بقصر ثقافة الأنفوشي عرضا لفرقتي أسيوط وبورسعيد للفنون الشعبية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة.