رئيس قصور الثقافة: إنشاء منافذ لبيع الكتب في مواقع الهيئة

قال الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنه سيتم العمل على تحقيق أقصى استفادة من مشروع النشر بالهيئة في إطار العمل على نشر الخدمة الثقافية في جميع المحافظات.

وأضاف «عطوة» في تصريح لـ «الوطن»: «تقدت إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بمشروع إنشاء منافذ لبيع إصداراتنا، في جميع أنحاء الجمهورية، ووزيرة الثقافة رحبت بالفكرة، ويتم التنسيق مع المسؤولين عن النشر لتنفيذ الفكرة وإنشاء منافذ تابعة للهيئة في المواقع الكبرى بمختلف الأقاليم الثقافية».

وأشار «عطوة» «منذ توليت رئاسة هيئة قصور الثقافة نعمل بالتوازي في عدة مشروعات في محافظات مصر منها مشروع أهل مصر، ومشروع صيف بلدنا في مدن المصايف، والمشاركة فى مبادرة حياة كريمة في ساحل سليم بأسيوط».

وأوضح: «مشروع أهل مصر تم إطلاق المرحلة الثالثة منه ويضم 200 طفل، والمنفذ بمحافظة الإسماعيلية برعاية وزيرة الثقافة من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل في الفترة من 2 إلى 8 أغسطس الجاري، ويشمل أسبوعا ثقافيا وفنيا لأطفال مصر من المحافظات الحدودية والقاهرة، ويتم من خلاله تنظيم فعاليات فنية وثقافية وعمل زيارات لأبرز المعالم الوطنية وكذلك اكتشاف المواهب المختلفة».

وتابع: «مشروع صيف بلدنا بدأ في الإسكندرية تحت عنوان صيف إسكندرية، حيث تم تقديم العديد من الحفلات والفعاليات الفنية التي تنتجها الهيئة في قصر ثقافة الأنفوشي بهدف الترفيه على المصطافين، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات بالإسكندرية في الإسكندرية، وبعد أن حققت الفكرة نجاحا وإقبالا كبيرا، تم تعميم التجربة فى العديد من المصايف منها بلطيم وجمصة ورأس البر ودمياط، ليصبح المشروع صيف بلدنا، وهى خدمة مقدمة مجانا للجمهور».

كما تشارك هيئة قصور الثقافة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف تقديم المنتج الثقافي لجميع فئات المجتمع بمختلف ربوع مصر، ويتضمن تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، من قصر ثقافة ساحل سليم والقرى التالعة له تستمر الفعاليات حتى نهاية الشهر الجاري.