محامي «فيردي»: المهن السينمائية رفضت شكوى الاستيلاء على فكرة فيلم «200 جنيه»

رفضت نقابة المهن السينمائية، الشكوى المقدمة من أحد الأشخاص، الذي ادعى قيام شركة «فيردي» للإنتاج الفني، والكاتب أحمد عبدالله، بالاستيلاء في فكرة فيلم «200 جنيه»، وفق أشرف عبدالعزيز، المستشار القانوني للشركة.

وقال عبدالعزيز، على صفحته بـ«فيس بوك»: «يعلن مكتب الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض، وكيلًا عن شركة فيردي للإنتاج الفني، بقيام أحد الأشخاص بالادعاء بأن شركة فيردي للإنتاج الفني والمؤلف أحمد عبدالله، قد استولوا على فكرته وقيامهم بإنتاج عمل فني باسم (200 جنيه)».

وأضاف مستشار الشركة: «وتقدم أيضًا بشكوى إلى نقابة المهن الموسيقية ضد كل من شركة فيردي للإنتاج الفني، المنتجة للعمل، والمؤلف أحمد عبدالله، وتم إحالتها إلى لجنة فنية، وانتهت اللجنة الفنية وقرار مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية إلى رفض شكوى الشاكي».

وأوضح عبدالعزيز، في البيان: «وحيث إن قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 المادة 141 نص على أن لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرًا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف، وعليه فإننا نناشد كافة وسائل الإعلام وكافة المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الحذر ومراعاة الدقة وعدم نشر أخبار غير صحيحة بشأن فيلم (200 جنيه) التي يكون الهدف منها ابتزاز الشرفاء ليس إلا، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا الشخص، وكل شخص ينشر ثمة أخبار أو إشاعات غير صحيحة، بشأن فيلم (200 جنيه) من إنتاج شركة فيردي للإنتاج الفني».