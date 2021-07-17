نقابة المهن التمثيلية تفتح النار على حلا شيحة: فكر ظلامي وإنسانة مذبذبة

لم تقف نقابة المهن التمثيلية موقف المتفرج في أزمة الفنانة حلا شيحة وزوجها معز مسعود، مع الفنان تامر حسني والتي بدأت بعد نشر كليب غنائي من فيلم «مش أنا» على موقع «يوتيوب» مما جعل حلا شيحة وزوجها يهاجمان تامر حسني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بيان شديد اللهجة ضد محاولات تحريم الفن

وأصدر مجلس نقابة المهن التمثيلية، بيانا شديد اللهجة ضد محاولات تحريم الفن قاصدين الأزمة، حيث قال البيان: «يعلن مجلس إدارة نقابه المهن التمثيلية رفضه التام لكل محاولات العودة بنا إلى الوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة وكان الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة».

وأضاف: «ويعلن مجلس نقابة المهن التمثيلية أنه لن يقف ساكنا أمام محاولات تشويه الفن والإبداع الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية لتطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة، كما يؤكد الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية، خاصة فخروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة إنما تعبر عن تذبذب بفكر ورؤية ربما تحكمهم مصالح شخصية وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها».

وتابع البيان: «ويضم مجلس نقابة المهن التمثيلية المقاطعة هذه الصفحات التي يريد أصحابها أن يعودوا برقيات من الثقافية للمربع صفر في رجعية جديدة لا تستهدف سوق مصالح خاصة على حساب المساحه العامة لهذا الوطن، والذي لا ولن يبتلع طُعم التشدد الذي أفضى للعنف والفوضى»، مختتمًا «والله الموفق».

نقيب المهن التمثيلية يفتح النار على حلا شيحة

وعلق الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على أزمة الفنانة حلا شيحة وزوجها معز مسعود، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بما حدث وانزعج بسببه «أنا فوجئت وانزعجت جدا من اللي حصل ومش مصدقه، لكن ده درس لينا كبير عشان الناس اللي بتعلن أن الفن حرام وبعدين تختفي شوية وبعدين ترجع، ولا عودة للناس دي تاني ولا مكان للناس دي في النقابة، وده قرار نهائي والسيدة صاحبة الحادثة دي لا مكان لها في النقابة مرة أخرى، واحنا غلطنا لما قبلنا عودتها وهي كلمتني بدل المرة عشرة وأنا بعتذر أني قبلت عودتها أنا ومجلس النقابة».

وأضاف أشرف زكي في تصريحات تلفزيونية: «لا مكان لها في النقابة ولا مكان لمن يفعل مثل هذه الأفعال مرة أخرى في النقابة، واللي شايف أن الفن حرام يتفضل يكمل لوحده».

وتابع: «هي مش موجودة في النقابة وهي لما كانت مشيت كانت مشطوبة من النقابة وأحنا كنا في إجراءات عودتها بتصريح ولا مكان لها في النقابة خلاص».

وأوضح نقيب المهن التمثيلية أنه لم يخبر حلا شيحة بهذا القرار «لا مش هبلغها.. هي مش في الدائرة عندنا»، متسائلًا: «أبلغها ليه».

واستطرد: «اللي شايفين أن الفن حرام ويرجعونا مليون سنة ورا، يسيبونا لكم دينكم وليا دين».

وأشاد باعتراف القيادة السياسية بدور الفن ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من رموز الفن لحضور احتفالية «حياة كريمة»، مضيفًا «تيجي واحدة مذبذبة في الفكر تهز هذا الكيان العظيم ومصر عظيمة بمثقفينها وفنها ومصر أكبر من الناس اللي لازم يروحوا يتعالجوا».