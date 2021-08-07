شوقي: النسخ المتداولة لمناهج العلوم والرياضيات لرابعة ابتدائي «مزورة»

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تداول نسخ مزورة من مناهج العلوم والرياضيات الجديدة للصف الرابع الابتدائي، وهي نسخ مسربة «قبل التعديلات» وليست النسخ النهائية، مشيرا إلى أن الكتب النهائية لم تعتمد بعد ولا زالت في مرحلة المراجعة والتعديل، وذلك خلال تدوينة له عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك».

شوقي: كتاب الوزارة الرسمي لا يزال في مرحلة المراجعة

وأضاف «شوقي»، أن الصور المتداولة من كتب خارجية لشركات غير مرخصة تسرق الملكية الفكرية من أجل الحصول على أموال أولياء الأمور، ولم ترخص من الوزارة، وما تنشره هو نسخ قديمة مزورة من المناهج من مراحل إعدادها المختلفة وليس هذا هو كتاب الوزارة الجديد، الذي جرى إدخال تعديلات كبيرة عليه ولا يزال في مرحلة المراجعة.

وزير التعليم: سنحقق في التسريب وسنتعامل بالقانون مع الشركات المزورة

وتابع: «تفخر الوزارة بمستوى الكتب الجديدة للصفوف الأولى، وبالذات الصف الرابع الابتدائي، وسوف تعلن الوزارة عن كل كتب الصف الرابع الابتدائي عند اكتمالها، ستحقق الوزارة في هذا التسريب وسيجري التعامل بالقانون مع تلك الشركات التي قامت بالتزوير».