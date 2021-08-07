عودة حركة مترو الأنفاق بالخط الثاني بعد تعطل قطار 35 دقيقة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل، من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب في الاتجاهين، وذلك بعد حدوث عطل فني مفاجئ بأحد القطارات بمحطة أم المصريين بضواحي الجيزة باتجاه المنيب، الأمر الذى أدى إلى تفريغ القطار من الركاب بسكة الوسط.

وعلى الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل، وجرى العمل على إزالته، وسحب القطار «فوارغ» إلى ورشة شبرا الخيمة، وعودة حركة القطارات في الاتجاهين إلى السرعات المعتادة.

وأكدت شركة مترو الأنفاق، في بيان عاجل لها، أن حركة القطارات بالخطين الأول والثاني، تعمل بشكل طبيعي، وبكامل طاقتها ولا يوجد أي أعطال.